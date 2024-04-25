U14 Kızlarda Şampiyon Maraş Gençlik

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U14 Kızlar Final Serisi 2. karşılaşması İskele Spor Salonunda Maraş Gençlik Spor Kulübü(MGSK) ile Karpaz Gate Marina(KGM) arsında dün akşam oynandı. Serinin ikinci karşılaşmasında rakibine oranla daha üstün bir oyun sergileyen MGSK müsabakadan 3- 0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu ve Final Serisinde durumu 2- 0 yaparak 2023-2024 Sezonu U14 Kızlar Ligi şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri Asbaşkan Buran Atakan tarafından takdim edildi.



