Basketbol Büyükler Ligleri için sponsorluk anlaşması

Basketbol Federasyonu, Extend Kadın ve Erkekler Ligi sponsoru Arnet ile sponsorluk anlaşmasını imzaladı.
İki ligin de sponsorlüğünü üstlenen Arnet direktörü Salih Bender ile Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu sponsorluk anlaşmasına imza koyan isimler oldular.
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