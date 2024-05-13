Cimnastikçiler, Türkay Çavuşgil anısına yarıştılar

Cimnastik Milli Takımı eski antrenörlerinden Türkay Çavuşgil anısına, Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Müsabakası yapıldı

KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara vermeden devam ederken, Cumartesi günü KKTC Cimnastik Federasyonu eski başkanlarından, Cimnastik Milli Takımı eski antrenörlerinden Türkay Çavuşgil anısına, Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Müsabakası düzenledi.

KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda, Yakup Çavuşgil’in katkılarıyla düzenlenen olan Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Anı Müsabakası’na, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam da katılarak destek verdi.

Milli takım seçmesinin de yapıldığı Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Anı Müsabakası sonucunda ilk 5’e giren sporcular, Türkiye’de düzenlenecek olan müsabakalara gitme hakkı kazandılar.

Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Anı Müsabakası’nda elde edilen dereceler ve oluşan sıralama şöyle:

1. Aslı Aslı. 52.50

2. Defne Conkbayır. 32.20

3. Özüm Gündoğmuş 30.40

4. Mila Kasap. 26.60

5. Maya Küçükakçalı. 24.60

6. Pembe Kofalı. 22.80

7. Era Hocaoğlu. 20.10

8. Ecem Erengil. 18.70

9. Evre Aktolga. 18.20

