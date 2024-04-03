Yayalar için yeni yapılan kaldırıma atv park mı edilir?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, ülkemizde yayalar trafikte en masum kişiler olarak can verdiğini ve buna sebep ise kural tanımaz bazı sürücüler veya araç sahipleri olduğuna dikkat çekerek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, “Girne Belediyesi’nin bin bir emek ile yeni yaptığı kaldırım çalışması fakat hızlı garaj kural tanımaz tavırları atv marka binek aracı kaldırıma park etmesi sonucu yine yayalar yola inip tehlikeli bir şekilde gitmek zorunda” diyerek 2 hafta boyunca belediye çalışanlarının yayaların kaldırımdan yürüsün diye emek verdiğini ancak fotoğrafta görüldüğü gibi bir kişi atv’sini kaldırıma park ettiğini kaydettiler.

Caydırıcı cezalar olmadığı sürece bu tip manzaraların ne yazık ki bitmeyeceğine vurgu yapan duyarlı vatandaşlarımız, ancak cezaların gelişmemiş toplumlarda çözüm olduğunu sözlerine eklediler

