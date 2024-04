SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bu sabah itibarıyla tüp gaz dağıtımcıları, tüp gazı en az 480 Tl den evlere servis yapmaya başladı. Benzin mazot ve elektrik zamları da daha yeni yapılmasına karşın bayram sonrasını bekliyor.

Ne olur kimse bana, bundan sonra “asgari ücret artırılınca hayat pahalı oluyor” demesin. Asgari ücretlinin de ocağa tencere koymak , kışın ısınmak yazın serinlemek hakkıdır. Onlarda araçlarını çalıştırmak için mazot benzin ihtiyacı duyarlar. Ve nerdeyse tek eğlenceleri bir ampul altında ailece toplanıp tv izlemektir.

Asgari ücret asgari bu ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olmalıdır. Hükümetin, elektriğe akaryakıta ve gaza nerdeyse her hafta zam yapmasına ses çıkarmayıp bu zamlar karşısında asgari ücretin pahalılık nedeni olduğunu savunmak , ekonomistler ne der bilmem ama bana hiç akılcı gelmiyor.

Öte yandan enerji kaynaklarına yapılan zam hayatı her yönü ile ayrıca pahalılaştırdığı gerçeği de ortadadır.

Hükümet elektriğe benzine gaza zam yapma alışkanlığından vazgeçsin o zaman asgari ücrette zaten artmaz.

(Bülent Dizdarlı)



SİLİ YORUM.

Ne gerek var 4890 arkadaşa.

Sevinçte yoksan,üzüntü de paylaşmıyorsun,tek bir yorum fikri ve zikri olmayan Facebook arkadaşını ne yapalım.

Silin gitsin.

Sili YORUM.

(Hüseyin Cumaoğlu)



GERİ ÇEKİLEBİLECEKLER Mİ?

Esas olan vaktinde geri çekilebilmektir.

Bazen 1 saniye dahi geç çekilme hayat boyu sürecek sorunları da beraberinde getirebilir.

Bazen anın heyecanı çekilmeyi zorlaştırır.

Vaktinde çekilme olsa bile yöntem zaten bir takım sıkıntıları içerisinde barındırmaktadır.

Bir kongrelik zevk için değmez, daha etkili yöntemler denenmesi zaruridir.

Yanlış anlamalara mahal vermemek için; konumuz futbol.

(Cenk Özdağ)



2016 yılında Cittaslow ünvanı alan Mehmetçik’te bu pazar drag yarışları var, müjdeler olsun! Her türlü kriteri yerle bir eden ‘yönetim’, Çocuk Belediyesini dağıtmak, Zeka Bey Tohum Merkezi’ni kapatmak, yıllardır uygulanmayan havasal ve karasal insektisit/pestisit/herbisit kullanımını serbest bırakmak yetmezmiş gibi hava ve ses kalitesi gibi kriterleri de hiçe sayıp drag yarışı düzenliyor sakin kent Mehmetçik’te!

Bin bir zorlukla aldığımız ünvanı elimizle geri vermenin emin adımlarla yürüdüğümüz yolun sonlarına doğru geliyoruz galiba. Katkı koyan tüm paydaşları kutlarım…

(Cemil Sarıçizmeli)



Türkiye’nin seçimi Kıbrıs için de önemlidir.

Hele hele son dönemde!Kıbrıs’ın kuzeyi özellikle son 5 yılda doğrudan Türkiye tarafından yönetiliyor.

“Al bu ülke sizin” dedi birileri…

“Bu memleket bizim” diyenlere inat…

“Ekmeği küçültenlere, huzuru bozanlara, demokrasiyi ezenlere, hukuk devletini çökertenlere” verilen mesaj anlamlıdır.

Unutulmasın…

Buralarda da huzur bozuldu… Ekmek küçüldü buralarda da… Demokrasi hem de nasıl ezildi, yaşadık, yaşıyoruz halen…

(Cenk Mutluyakalı)



SAMİMİYETSİZLİK: Özel Hayatın Gizliliği Yasası'nı Meclis'ten geçir, yürürlüğe koy, sonra da senin eserin olan bu yasanın gereklerini yapmaya çalışan polise ve adliyeye olmadık devinimler ve baskılarla karşı çık... Samimiyetsizliğin dik alâsı... Samimiyetsizliğin yozlaşması...

(Ahmet Tolgay)