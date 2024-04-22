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Velilerin toplu taşıma araçları isyanı

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Velilerin toplu taşıma araçları isyanı
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Ayaklı Gazeteye ulaşan bazı öğrenci velileri ülkemizde toplu taşıma araçlarının oldukça demode kaldığını ve bu nedenle zaman zaman gerek öğrencilerin gerekse diğer vatandaşların mağdur olduklarını dile getirerek geçtiğimiz gün başlarından geçen bir olayı paylaştılar. Öğrenci velileri geçtiğimiz Cuma günü Mustafa Kemal İlkokulu'ndaki çocuklarının İskele Belediyesi'nin bir organizasyonu için İskele'deki Luna Parka götürüldüklerini ancak dönüş yolunda çocuklarını götüren otobüsün arıza yapması ve tekerleğinin parçalanması nedeniyle yolda kaldıklarını kaydettiler. Bu otobüsün nerede ise 30 yıldır yollarda olduğunu belirten veliler diğer toplu taşıma araçlarının da bunun gibi eski olduğunu ve sürekli yollarda kaldıklarını iddia ettiler. Bu gibi eski otobüslerin yerine neden yeni otobüslerin yollarda olmadığını sorgulayan veliler "Çocuklarımızı bu gibi eski araçlarla yolculuk yaptırmaktan korkuyoruz. Bu konuda bakanlık neden denetim yapmıyor" diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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