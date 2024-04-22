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Bir küçük su 56 TL olur mu?

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Bir küçük su 56 TL olur mu?
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Ayaklı Gazeteye ulaşan bazı vatandaşlarımız geçtiğimiz hafta Türkiyeye uçmak için kullandıkları Havalimanında bir cafede aldıkları küçük su fiyatı nedeniyle isyanlarını paylaştılar. Dışarda 5 ile 10 TL arasında satılan 0,5 Lt. küçük suyu havalimanında 56 TL'ye aldıklarını söyleyen vatandaşlarımız "Bu su şişesinin içinde ne var acaba. Gençlik iksiri mi yoksa mutluluk ilacı mı? Bir küçük su 56 TL olur mu?" diye isyan ettiler. Bu şişe suların tanesinin maliyetinin 5 TL olduğunu söyleyen vatandaşlarımız "Hade 2 ya da 4 katı fiyattan satılsın anlarız ama 10 katından fazla bir fiyata da satılmaz yani" diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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