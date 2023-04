SOSYAL MEDYANIN SESİ

Gülümseyen yüzle bir kuruma giren. Günaydın diye seslenin.

Be arkadaş sanki de borç para istedik! Bir kelam yok. Suratlar desen beş karış. Maden de çalışırlar güya! Değerli Hollolar; Siz halka hizmet için ordasınız.Azacık saygı.

(Eralp Şerifoğlu)



CRUZ GEMİLERİ VE SINIR KAPILARI

Dünya’nın alt yapısı uygun, ilgi çekici yerlerine Cruz gemilerinin uğradığı bilginizdedir. Her gün sabah saat sekizde söz konusu limana dayanırlar yolcularını akşam yemeği saatine kadar karaya bırakırlar. Akşam ertesi gün aynı ritüeli gerçekleştirecekleri limana doğru yola çıkarlar. Uğradıkları şehrin yöneticileri ve esnafı da bugünü birlik turistlerin bıraktığı paranın kıymetini bilmekte, sabah erkenden kalkıp hazırlıklarını yapmakta dükkanlarını açmakta, denetimlerini oluşturmaktadır. Kısacası bu yerlerde alan da satan da memnundur. Bizim maalesef Cruz gemilerinin gelebileceği limanlarımız dolayısıyla böyle bir gelirden faydalanma şansımız da yoktur.

Alternatifimizse sınır kapılarımızdır. Türk Lirası’nın değer kaybından ve petrol başta olmak üzere birçok mal ve hizmet sektöründe daha ucuz ve kaliteli olmamız sebebiyle güneyden kuzeye doğru günü birlik artışlar bayağı artmıştır. Adeta kara sınır kapıları Kuzey Kıbrıs’ın Cruz gemileri olmuştur. Ne yazık ki bunu farkına varan insan sayısı çok azdır. Hele bizi yöneten otorite ciddi anlamda ilgisizdir. Sınır kapılarının sağladığı ekonomik değeri farkında olmamaları imkânsızken bu davranışı açıklamak mümkün değildir. Öte yandan bu kapılardan geçenler, uygulanan bürokratik işlemler nedeniyle uzun kuyruklar oluşturmakta, onlarca dakika beklemek durumunda kalmaktadır. Çok defa bu kuyrukta bekleyen Rum vatandaşın canı sıkılarak geri döndüğünü görmüşümdür.

Rumlar dışında Güney’i ziyarete gelen milyona yakın turistin bir kısmının geçiş kolaylığı olsa Kuzey’i de ziyaret etmek isteyeceği unutulmamalıdır.

Sınır kapılarımızdan geçişleri kolaylaştıracak önlemler almak, gerekirse daha fazla sınır kapısı açmak, artık iyice gündeme alınmalıdır. Örneğin, sadece otobüslerin ve ticari taksilerin geçebileceği bir kapı neden düşünülmüyor? Turizmimizi geliştirecek ekonomimize katkı sağlayacak basit önlemler mutlaka gündeme alınmalıdır. Zira bizim limanlarımıza yanaşacak herhangi bir Cruz gemisi ufukta yoktur.

(Bülent Dizdarlı)



Sabahtan beridir markette elektrik yok olan biten buzlu urun çözülüyor. Elektrik arızayı aradık yangın dışındaki ariza gelmezmişler. Evet ovadan git Fazın birini sök halkı perişan et dünya gadar zarar ziyan. Bravo hakkınızı aramaya devam.

(Kağan Güler)



Yasayı geçirecek gücün varsa eğer, elektriğin kesilmemesi ,vatandaşın mağdur olmaması için de gücün olacak. Gücün yetmez ise “ceyran tepecek”…

(Salim Akbaş)



Bu ne şalgam, bu ne turşu?: Yasaklanan grevin adını "eylem" diye değiştirip sivil itaatsizliği sürdürmek de var ki, bunun niteliği "yasaklanamayan grev" ya da "yasağı teğet geçen grev" olur. Grevdeyken yapılabilecek sendikal her şey "eylem"de de yapılabiliyor işte... Bu ne şalgam, bu ne turşu?!.. Hukukçuların buna bir hukuksal yorum sunması gerekir..

(Ahmet Tolgay)