Mesajınız var

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, AKEL Kıbrıs Masası Şefi Çelebis’in siyasi eşitlikle ilgili söylemine verdiğiniz cevap çok doğru bir cevap. Siyasi eşitlikle değil egemen eşitlikle ancak bir çözüm olabilir. Ama bunun Güney Kıbrıs’ta kabul görmesi biraz zor gibi.





Sn. Olgun Amcaoğlu, El-Sen’e bağlı Kıb-Tek çalışanlarının sivil itaatsizlik başlatması ilerleyen günlerde Teknecik’te büyük sıkıntılara yol açacağa benziyor. Bu konuda bir çözüm yolu bulmanızda fayda var.





Sn. Ziya Öztürkler, kırsal kesim arsalarında bulunan eksik alt yapıların tamamlanması adına çalışmalara hız kesmeden devam ediyormuşsunuz. Bu arada İskele Long Beach bölgesi için alt yapı çalışmaları ne durumda acaba?



Sn. Ergün Olgun, dün Rum müzakereci Menelau ve BM Özel Temsilcisi Stewart ile yaptığınız toplantıda yeni gelişmeler var mı? Örneğin Lefkoşa bölgesine bir araçlı geçiş kapısı açılması gibi.





Sn. Koral Bozkurt, Mağusa derbisinin devre arasında Dumlupınar kalecisinin tekme atmasına orta hakemin kırmızı kart vermemesini eleştirerek federasyona şikayette bulunacağınızı söylediniz. MTG’nin sahipsiz olmadığını göstermek adına güzel bir adım.



Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak belediye sınırları içindeki hayvancılarla bir araya gelerek sorunlarını konuşup çözümler bulmak adına toplantılara başlamışsınız. Allah kolaylık versin.



