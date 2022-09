Sokaklarda kullanılan yeni model lambaların ampulü kaç paradır. Sevabına 3-5 tane alıp bağaşlaycam bu Girne-Lapta çevre yolu için. İnsanlara yol tarif ederken eziç restorantdan sonraki ışıkları geçince son IŞILDAYAN (onun da tek tarafı ışıldar) lambadan sola dön der ve utanırım. Belediye halen aydınlatma parası alır mı? Almazsa da araç versin biz bu yol üzerinde kalanlar lambalara (ampül :) ) alırık. Yarın kış ta o yol zaten sürat pisti gibi her gece başka yarış, yağmur da yağınca uçan, uçana. İsteyen 10 günde bir GAÜ çemberini kontrol etsin zavallı telefon kulubesi 1 senede 10 defa devrildi.

(Serkan Şah)



Üç Tür Siyasetçi İle Karşı Karşıyayız….

1-)Kendilerine yapılan Bütün gombinalara rağmen ümidini kesmeyen, sürekli saldırılara hedef olmasına rağmen duruşundan ve düşüncelerinden taviz vermeyen, Ülkesine bağlı, Halkı için endişe duyanlar, üzülenler, çoluk çocuğumuzun geleceği İçin endişe duyanlar…

2-) Makama oturunca her şeyi bildiğini sanan egolu, buraları meslek, gelecek ve istikbal gören uyanıklar…

3-) Bu ülkede bir bok olmaz deyip, her şeye evet diyen, bir yerlere gelmek ve oralarda durmak için k… yalayanlar, kendini herkesten daha Akıllı sanan, Bayrağı, Devleti, Milleti örtü yapıp altında bir sürü dalavere çevirenler, burdan rant sağlayan ve Halkın gözünün içine baka baka yalan konuşanlar…

(Gürsel Uzun)



Anastasiades, Tatar, BM Genel Sekreteri Gutteres ile görüşmüş, görüşecekmiş, taraflar bir araya gelecekmiş, Müzakereler yeniden ,Gran Montana’da kaldığı yerden , başlatılacakmış.....haber ve iddiaları geride kaldı.

Asıl gündem şimdi, Kuzey Kıbrıs’ta kalan rum malları-gayri menkulleridir. Güvenilir çevrelerden aldığım bilgilere göre, birçok Rum ve yabancılar, mallarını geri istiyormuş, hatta bazıları gelip oturmak, kullanmak düşünüyormuş.

Ne olacak bu isteklere ve talepler karşısında ? Tapuları ellerinde. Ama, bizim yönetim, bu malları dağıttı, tapu da verdi.

Kimlere ?

Güneyde mal bırakanlara...ve de hiç malı mülkü olmayıp, hakki da bulunmayanlara. Kimileri ev, dükkan, fabrika, arsa, otel bile aldı. Kimileri sattı, kiraladı..Kimileri hala ellerinde tutuyor, kİmseye de vermek istemiyor. "Savaştık, kan döktük aldık bizimdir" havasındalar.

Ancak, bu iddilar geçersizdir, hukuken temelsizdir. Hukukculara, savcılara, yargıçlara , avukatlara sorunuz. Alacağınız cevap, "tapu kimin üstüne kayıtlı ise,tapu-yani biz koçan deriz ya-işte o , kimin elinde ise , yasal olarak mülk onundur.

Hatırlayacaksınız, Titina Loizidu, kuzeyde kalan mallarını evini yıllarca kullanamadığı için AİHMde dava açmış ve kazanmıştı. Bir milyondan fazla da tazminat almıştı.

Sonra AİHMahkemesi, oradakı mahkemelerde MTK de hakkınızı arayınız demişti.Ve AB BM bizim Mal Tazmin Komisyonumuzun "takas, iade, satış" yolu ile varılacak sonucu desteklediğini, kabullendiğini belirtmişti.

Yüzlerce Rum ve diğer mal sahipleri, bizim Mal Tazmin Komisyonuna başvurdu. Pazarlık sonucu geçer fiyata parayı aldı ve tapuyu teslim etti.Yüzlercesi daha beklerken, bizim komisyon, "para bitti,kaynak yok" diyerek işlemleri durdurdu. Halbuki ,para, kaynak bulunupta Rumların ellerinden malları alınsaydı rahatlık gelecekti. Başaramadık, yüzümüze bulaştırdık.

(Özcan Özcanhan)



Sağlık Bakanlığı bunu artik basit gerekçelerle geçiştiremez!!Ciddi bir araştırma yapılıp sonuçları da şeffafça paylaşılmalı halkla !!Bu insanlar neden erken yaşta aniden ölüyor?!!Genetik mi,kronik hastalıkları mi var,Covid mi geçirdiler,asılılar miydi?!!!Cidden o bakanlık ne yapıyor?!!!!

(Bala Kayadelen)