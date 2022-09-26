Sn. Ünal Üstel, geçtiğimiz hafta başında yaşanan emirname karmaşası herhalde size bazı dersler verdirmiştir. Zira bir gece ansızın kararname iptal etmenin hem hukuken hem de kamu vicdanı için pek uygun olmadığını sizde gördünüz.



Sn. Ziya Öztürkler, Türkiye’de gerçekleştirdiğiniz toplantılarda ülkede asayişin sağlanması için nasıl adımlar atılacağını masaya yatırmışsınızdır herhalde. Özellikle muhaceret konusunda atılması gereken adımları görüşmeniz yerinde oldu…



Sn. Dursun Oğuz, piyasada şu an hem yerli hem de Türkiye’den gelen domates satılmasına karşın fiyatın 30 TL’nin altına düşmemesi, bazı kesimlerin bu işten köşeyi döndüğünü gösteriyor. Buna bir dur demenizde fayda var..



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partisi olarak 25 Aralık’ta yapılması planlanan Yerel Seçimler ile ilgili belediye başkan adaylarını acaba ne zaman kamuoyuyla paylaşacaksınız?



Sn. Kudret Özersay, bazı milletvekillerinin komitelerde yapılan çalışmalarda son anda UBP kanadından yapılan değişikliklere isyan etmesini sizin meclisten ayrılmanızda ne kadar haklı olduğunuzu gösteriyor…



Sn.Mehmet Harmancı, Güney Lefkoşa Belediye başkanı Yorgacis’le yaptığınız Lefkoşa gezisinde herhalde bazı kararlar alınmıştır. Acaba bu kararlar arasında yeni bir kapının açılması olacak mı? Kolay gelsin diyelim…

