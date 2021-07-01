Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı karavancı vatandaşlarımız, karavanlarını yerleştirdikleri ve yaz aylarında sürekli kaldıkları karavan bölgelerine belediyelerden temizlik hizmeti alamamaktan yana sitemlerini bizlerle paylaştılar.



Karavancı vatandaşlarımız, Büyükkonuk Belediyesi sınırları içinde bulunan Kaplıca sahilinde kurdukları karavan alanına aylardır temizlik hizmeti alamadıklarını belirterek, Karavancılar Derneği tarafından kendilerine verilen çöp konteynerine bıraktıkları çöplerinin Büyükkonuk Belediyesi temizlik ekiplerince alınmadığını dile getirdiler.

Bu konuda belediyeye bu hizmete karşılık bir ücret ödemek gerekirse ödeyebileceklerini ilettiklerini belirten karavancı vatandaşlarımız “Biz talebimizi ve teklifimiz Belediyeye ilettik. Ancak belediyenin çöp arabası buradan geçiyor, fakat durup bu çöpleri almıyorlar. Daha önce bölge halkı karavancıların bölgeyi kirletip kaçtıkları şikayetini yapmışlardı. Biz kaldığımız bölgeyi kirletip de kaçmayız. Ancak bu çöpler alınmazsa etrafa yayılacak ve her taraf çöp dolacak” diyerek sitemlerini aktardılar.

