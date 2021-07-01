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Türkiye’den gelen ürünler Güney’de daha ucuz

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’a geçerek büyük mağazalarda dolaştıklarını ve gördükleri bazı markalar ve fiyatları sonrasında adeta ağızlarının açık kaldığını kaydettiler.

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Türkiye’den gelen ürünler Güney’de daha ucuz
 
Ülkemize Türkiye’den gelen birçok markanın Güney Kıbrıs’ta da satıldığını gördüklerinde adeta şoka uğradıklarını ancak esas şoku fiyatta yaşadıklarını dile getiren vatandaşlarımız, “Ülkemizde Türkiye’den getirilerek satılan elektrikli çeşitli ürünlerin fiyatlarının Güney Kıbrıs’taki satış fiyatları ile çok farklı olduğunu gördük. Ancak yaşanan fark bizden daha aşağıda satılmalı olunca bizleri hayretler içerisinde bıraktı” dediler.
Bu ürünlerin Kuzey’den daha ucuza satılmalarının sebeplerinin başında gümrük vergisi ve daha birçok vergi olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bir de esnafın az kazanmak istememesi geldiğini sözlerine eklediler.
 
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