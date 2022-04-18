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Girne Turizm Limanı kapasitesini aştı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne Turizm Limanı’nda görevli vatandaşlarımız, artık limanın sığmaz olduğunu dile getirerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Girne Turizm Limanı kapasitesini aştı

Ülkemizdeki iki deniz limanından biri olan Girne Turizm Limanı’nın özellikle yeni yıl sonrasında oldukça yoğun çalıştığına dikkat çeken Limanda görevli vatandaşlarımız “Kapasitemizin o kadar bir üzerine çıktık ki, gemi giriş çıkışları kilitlenmiş vaziyette. Gümrük emekçileri evine gidemez hale geldi, fiziki anlamda tükenme noktasındadır” dediler.
Görevlilerin arabalarını dahi park edecek yer bulamaz durumda olduğunu belirten vatandaşlarımız hatta o kadar bir sıkışıklık var ki, araçlarına tırların çarptığını dile getirdiler.
“Ülkenin geçtiği bu zorlu ekonomik şartlarda, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen ama yorgunluk denilen olayı çoktan aşmış gümrük emekçileri, yetkililerden somut adımlar bekliyor” diyen Girne Turizm Limanı görevlileri yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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