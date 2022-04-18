Dünyamız plastik atıklarla dolu ve gelecekte plastik atıklarının nasıl önlenebileceği küresel çapta bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorun herkesin sorunu!





Plastiklerin insanlara, hayvanlara ve çevreye zararı o kadar çok ki saymakla bitmez.. Plastikler petrol bazlı polietilen maddesinden üretilir ve bu madde oldukça zehirlidir. Her yıl memeli hayvanlar ve kuşlar bu plastik atıkları sindirdiği için ölüme mahkum oluyor.

Günümüzde plastik kullanımı sosyal hayatın her alanına o kadar çok girmiş ki plastiksiz bir dünya hayal etmek neredeyse imkansız.

Kullanım alışkanlıklarınızı değiştirme zamanı! Marketten aldığınız içecekler ya da şampuanlar plastik şişelerde. Unutmayın tüm bu plastikler kocaman bir atık yığını olarak çöpe gidecek! Bu yüzden tek kullanımlık ürünlerden kaçının!

Peki, bu kötü alışkanlıktan nasıl kurtulabiliriz?





Plastik ürünler yerine hangi malzemeleri kullanabiliriz?

O zaman plastiksiz hayata geçiş yapıyoruz

Bambu / Tahta

Son yıllarda moda olan bambuyu plastik yerine alternatif olarak kullanabilirsiniz. Örneğin plastik pipetler yerine bambu pipetler, plastik diş fırçaları yerine bambu diş fırçaları ya da plastik çatal bıçak setleri yerine ahşap çatal bıçak setleri gibi…









Cam

Cam geri dönüştürülebilir ve sağlıklı bir malzemedir. Plastik şişede satılan içecekleri içmemek için cam bir matara edinebilirsiniz. Kahvaltılık soslarını, meyve ve sebzeleri cam kavanozlarda saklayabilirsiniz. Ayrıca kuru fasulye, pirinç, un, makarna gibi ürünleri cam kavanozda saklayarak daha uzun süre kullanabilirsiniz.





Paslanmaz Çelik

Plastik yerine uzun yıllar kullanabileceğiniz en sağlam alternatif paslanmaz çelik! Örneğin, çelik termoslar mataralar kullanabilirsiniz. Dışarıda en sevdiğiniz kahveyi daha sıcak ve sağlıklı içmek için çelik termosu tercih etmeniz mükemmel olacaktır.









Kağıt

En önemli geri dönüştürebilir malzemelerden biri de kağıt! Naylon poşet yerine bez ya da kağıt torbalar kullanabilirsiniz.









Çömlek ve Seramik

Son zamanlarda seramik ve çömlekleri tabaklarda ya da ev aksesuarlarında çok görür olduk. Özellikle desenli seramik tabaklar çok güzel görünüyor. Bu malzemeyi defalarca kullanabilirsiniz. Plastik kaplarda satılan yoğurtlar yerine çömleklerde satılan yoğurtları tercih edebilirsiniz.



