Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bir fotoğrafla ülkemizde bazı kişilerin yaşadıkları çevreye ve insanlara karşı saygısı olmadığını ifade ederek bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta görülen postanenin Lefkoşa’daki Bakanlıklar bölgesinde bulunan postane olduğunu belirten vatandaşlarımız, ancak bu postanenin önünün oto park yeri gibi kullanıldığını dile getirdiler.

Vatandaşlar, “İnsanlarımız park yeri bulmakta zorlanıyor olabilirler. Ancak fotoğrafta da görüldüğü gibi postaneyi engellilerin de kullanması amacıyla rampa yapıldı. Ancak o rampaya gidecek kişi veya engelli vatandaşın yolu araçlar tarafından kapatıldı” diyerek sitem ettiler.

İnsanlarımızı biraz empati yapmaya davet eden duyarlı vatandaşlarımız "Engelli vatandaşlara biraz saygı ve duyarlılık istiyoruz. Unutmayalım ki onlarda bu toplumun bir bireyidir" diyerek sözlerini tamamladılar.

