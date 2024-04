SOSYAL MEDYANIN SESİ

KIZAMI YORUM.

Elektrik paramı takır takır ödedim.

Ödemezsem keser misiniz?

Kesersiniz.

Ödediğim paranın içinde sokak lambasının enerjisi ve lamba parası da var mı?

Var.

Ben size ne diyeyim ne söyleyeyim.

2 aydır sokak lambası yanmıyor. Her taraf karanlık. Benden geçtim köyün içinde bir çok lamba yanmıyor, köy karanlık.

Bizim çocuklara soruyorum "Lamba yok mu?"

"Yok "diyorlar.

Yarın bu direğin üstüne güneş enerjisi ile çalışan aparat çakacağım. Şimdiden suçsa kendimi ihbar ediyorum.

Koca köye 25 tane ampul takmayan kurumdan ne bekleyebilirim ki.

Para yoksa lütfen zam yapın.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Seçimdi, geçimdi, mahkemeydi, özel hayattı, yabancı işgücü sömürüsüydü, ödenekti derken toplum olarak en fazla konuşmamız gereken meseleyi ıskaladık yine…

Cihan’dan sonra Büşra da yaşamını yitirdi… Begüm, yaşam mücadelesi veriyor halen… 21 yaşlarındaki bu üç kız çocuğu için felakete dönüştü, Girne’de bir akşamüzeri… Bu rezil düzende, bu kokuşmuş bataklıkta, kötülüğün sıradanlaştığı bu mağara ortamında onca şatafata bakıp da çıldırıyor insan…

Yürürken kaldırımda ölüyor gencecik evlatlar…

(Cenk Mutluyakalı)



DEĞİŞMEZ İLKE

Hiçbir zaman bıraktığı iz, silinmezmiş insanın...

Hatta buna dair bir özdeyiş vardır:

"Sel gider kum kalır, kum gider iz kalır geride."

Eskiler hep böyle söylerler.

Yaşarken mutlaka, yaşadığı ortamda, izleri kalır insanın.

Bu izler söylemlerle, veya yazılarla, veya insanın edimleriyle, aktarılır geçmişten geleceğe.

Bir tarihtir insan ve böyle anlamak gerekir bakıldığında sayısız deneyimlere..

Neticede bu konu gelir ve dayanır bir ilkeye:

"Ne varlar yok olur, ne de yoklar var olur evrende"

(Teoman Ersöz)



Lefkoşa'daki Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesine ziyaretler her geçen gün biraz daha artarak devam ediyor! Dün ve bugün ziyaretçiler üniversite öğrencileri idi. Tüm İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite öğrencilerinin bu müzemize getirilerek, geçmişte Kıbrıs'ta Türklüğü yaşatmak için, Kıbrıs Türklerinin neler yaşadıklarını, ne mücadeleler verdiklerini görmelerini sağlamak gerekir. Bunun için de okulların öğretmenleri seferber olmalı diye inanıyorum.

(Hüseyin Çakır)



Yaz geldi!

E! Mutlu musunuz o yazı çok seven Arkadaşlarım!

Aha Bahar gelemden yaz geldi.

Donduyduk çünkü soğuktan kış mevsiminde!

Neydi be o kar fırtınaları…

Ve

az önce kapalı bir alandaydım. Sırada Yanımda iki zat durdu, bir dakika falan…

E zanettim lağım kuyusuna düştüm.Nefesimi tutamadım çünkü derin nefes alsaydım kör olurdum.

Kokudan hafif bir kendimden geçtim.

Öğlen yemek yiyemedim.

O yaz mevsimini çok sevenler.

En kısa zamanda böylesi kokarcalarla kucaklaşmanız dileğiyle.

(Eralp Şerifoğlu)