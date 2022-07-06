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Elektrik kesintileri, su kesintilerine de neden oluyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde pazartesi gününden beridir devam eden ülke genelindeki elektrik kesintileri birçok alanda hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

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Elektrik kesintileri, su kesintilerine de neden oluyor

Bize ulaşan haberlere öre, elektrik kesintilerinden dolayı esnafların zor saatleri yaşadıkları, başta kasaplar ve küçük marketlerin uzun süreli elektrik kesintilerinden dolayı buzluklarındaki ürünlerin bozulma endişesi yaşadıkları bildirilmekte.
Öte yandan uzun süreli elektrik kesintilerinden dolayı bazı bölgelerdeki büyük su depolarına su akışının durduğu ve bu nedenle bazı yerleşim yerlerine su verilmemeye başlandığı aldığımız bilgiler arasında.
Su akışının az olmasından dolayı belediyelerin gerek sosyal medyadan gerekse muhtarlar aracılığıyla bölgelerindeki vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısı yaptıkları bize gelen bilgiler arasında bulunuyor.
 
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