banner762
banner815
“Bu nasıl bir vicdan?”
“Bu nasıl bir vicdan?”
10 0
“Size hakkımı helal etmiyorum!”
“Size hakkımı helal etmiyorum!”
21 0
 
Kite Surfcüler Arda için buluştu
Kite Surfcüler Arda için buluştu
14 0
Doğan çalışmalara başladı
Doğan çalışmalara başladı
40 0
Pera Mackenzie kapılarını açtı
Pera Mackenzie kapılarını açtı
30 0
Kapalı ortamlarda sigara içme yasağını takan yok
Kapalı ortamlarda sigara içme yasağını takan yok
12 0
“Bilerek kaos çıkartılıyor”
“Bilerek kaos çıkartılıyor”
15 0
banner797
banner854

“Bu nasıl bir vicdan?”

banner476

banner825
“Bu nasıl bir vicdan?”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Karpaz sakini vatandaşlarımız, ülkemizin simgesi olan Karpaz eşeklerinin bölgeye gidenleri karşıladığını ve onlara yakınlık gösterdiğini belirterek, bunu suistimal eden bazı kişiler olduğunu belirti.
Fotoğrafta görüldüğü gibi bir Karpaz eşeğinin boynuna asılan plastik sandalye ile etrafta dolaştığını dile getiren vatandaşlarımız, “Bu hayvanın insanlara yakınlığından yararlanan bazı kendini bilmezler onun boynuna bir plastik sandalye asarak kendilerince eğlendiler. Bunu yapanlara yuh olsun. Bu nasıl bir vicdan?” diyerek sitem ettiler.
Bu görüntü karşısında kendilerinin sinir olduğunu eşeğe yaklaşarak onun boynundan sandalyeyi almak istediklerini belirten vatandaşlarımız, ancak eşeğin ürktüğü için yanlarına yanaşmadığını ifade ettiler.
Bu hayvanlara bu şekilde davranarak eziyet edilmemesini isteyen vatandaşlarımız herkesi duyarlı davranmaya davet ettiler.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.