Doğayı kirletmek bu kadar kolay

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkede çevreyi korumak adına çeşitli uyarılar ve çalışmalar yapılmasına karşı bazı bilinçsiz kişilerin çevreyi kirletmeye devam ettiğini dile getirerek bu konuda bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Çevre dostu vatandaşlarımız fotoğrafta görülen yerin Kalkanlı Su Piknik alanının kuzeyi olduğunu belirterek fotoğraflardan da görüldüğü gibi kartonlar ve çeşitli molozların buraya bırakıldığını ve her tarafa dağıldığını kaydettiler. Bu kartonlar üzerindeki yazılardan dikkatlerini çeken şeyin kartonların Türkiye’deki bir şirkete ait olduğunu ifade ederek “Türkiye'den hellim ithal etmeye mi başladık? Yoksa kaçak olarak adaya getiriliyor” dediler. Doğasever vatandaşlarımız ancak bunun o kadar önemli olmadığını önemli olanın bu molozların neden bu şekilde doğaya bırakıldığını sorgulayarak doğayı hoyratça kirletenlerin bir an önce tespit edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

