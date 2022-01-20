Bu trafik levhaları neden böyle deforme oluyor?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde gerek sürücülerin yollarda daha güvenli yolculuk yapmasını gerekse gidilecek olan yeri kolay bulmaları için yol kenarlarına dikilen trafik yön ve uyarı levhalarının sürekli olarak deforme olmasına anlam veremediklerini belirterek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yön levhasının daha bir yıl önce dikildiğini ancak şimdi bu halde olduğunu belirten duyarlı sürücülerimiz, bunun gibi daha birçok yerde böyle deforme levhalar gördüklerini ifade ettiler.

Bu şekilde deforme olan levhaların özellikle yabancı sürücüleri zorladığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Bu deforme olan trafik levhaları belki de kısa bir süre sonra değişecek. Ancak bu şekilde kısa süre içinde deforme olmalarının nedeni araştırılarak değiştirilmesi daha mantıklı olacaktır. Zira yapılan her değişiklik milli gelirden israftır. Yani geleceğimizden bir şekilde çalınmadır” diyerek sözlerini tamamladılar.

