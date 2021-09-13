Çiftçi ve hayvancıyı sıkıntı bastı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çiftçi ve hayvancı vatandaşlarımız, sonbahar aylarının yaşandığı bugünlerde ekim sezonu için hazırlıklara başladıklarını ancak duydukları ve öğrendikleri bazı girdi maliyetleri nedeniyle kendilerini sıkıntı bastığını belirttiler.



Gerek hayvancıların gerekse çiftçilerin tarlalarına ekim yaptıkları zaman kullandıkları arpa ve taban gübresi(Libazma) fiyatları nedeniyle değil tarlalarını ekmek yanlarından bile geçmeye korkar olduklarını dile getirdiler.

Kurak bir yılı geride bıraktıkları için tohum ihtiyaçlarını almak için TÜK’e başvurduklarını ancak tohumluk arpa ve buğdayın kilosuna istenen fiyatın kendilerini şok ettiğini belirten çiftçi ve hayvancı vatandaşlarımız “Ama esas şok eden fiyat ise taban gübresi yani libazma fiyatları oldu. Zira geçtiğimiz yıl 160 TL civarında torbasını aldığımız taban gübresine 340 ile 350 TL torbası istenmekte. Sanki de altın atacağız tarlalarımıza” diyerek sitemlerini paylaştılar.

Bu gidişle ülkede ne çiftçi ne de hayvancı kalmayacağını ifade eden vatandaşlarımız, hükümetin bu konuda bir çözüm yolu göstermesini umduklarını sözlerine eklediler.



