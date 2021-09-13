Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığiyla uygulananlar başka mı?
Yarın okullar açılıyor ve tedbir amacli çocugumu okuluna testini yapıp göndermek istiyorum.
5 bucuk yasinda. Ama 18 yas alti ucretsiz kategorisine girmiyor. Sabah gittigim Magusa YD Hastanesi 18 -6 yas ucretsiz, 6 yas altinin ucretli oldugunu , ayni zamanda covit gecirmis kisilerin de ucretli kapsamina girdigini soyledi.
Halbuki Bakanlık kararlarinda öyle demiyor.
Yazilanlar aciklananlar ve uygulanan tamamen farkli. Kimi kime sikayet edecegiz
(Aysel Özüak)
Devlet dediğimiz şey niye var?
Sağlık hakkı tüm yurttaşlar için temel hak. #asyabebek de, diğer bebekler, çocuklar, insanlar da; ücretsiz devlet güvencesinde olmalı.
Asya için bu konsantrasyon ve gönüllü mücadele, yetkililer için utanç nişanesi olurken; kolluk gücü marifetiyle bu temel hakkı ısrarla isteyene müdahale, hep söylediğimiz “bunlar daha iyi günler”in göstergesi.
Utanıyorum!
(Nazar Erişkin)
KKTC ' de hayati önem taşıyan ve geleceğimize dair olması gereken birkaç başlığı , aciliyet sırasına göre yazıyorum....
1- UBP Kurultayı
2- UBP ilçe başkanlığı seçimi
3-
4-
5-
15 - Felç olmuş Hükümetin durumu
25- Boş boş konuşan bazı muhalefet vekilleri
90- Uzman arkadaşların yapılacak yasa ile kırpılacak hakları
99- Asgari ücret
Ve en önemsizi
100- Asya bebeğin sağlığı ....
Ne muhalefette hayır var nede hükümet gün ...
Yazıklar olsun hem sizlere , hem bizlere .....
(Tamer Karakaşlı)
Dıştaki ambargolardan ayrı kendi gençliğine ambargo uygulamak nedir? Atatürk stadı Şöhretler karması dahil her fırsatta kullanıldı. Ancak gençliğimiz orada maç yapmak isteyince bir inat ile hayır denildi.
Neyik yani biz evrodoyuk?
(Arif Pınardan)
Pek muhterem Diyanet İşleri Başkanı demiş ki "Batı merkezli din anlayışıdan dolayı ateizm, deizm, nihilizm vb. akımlar Islam coğrafyasında da artıyor. Bu sorunu tetikleyen en önemli olgu, dinin yaşanan hayatla irtibatının zayıflatılmasıdır. 'İnanç insan ile Allah arasında olsun, ticarete, siyasete, yargıya yansımasın' diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar!. " Bu söylemler alenen laiklik karşıtlığıdır ve şeriatı çağırmaktır. Din insanın nelerine nelerine karışıyor İslam ūlkeleri orada. Bugūne kadar vermedi ama Tanrı akıl versin bunlara.
(Gökhan Öztürk)
Tam 41 yıl önce bu saatlerde can dostum İlkay Aslım ile üniversiteye kayıt için İzmir'de idik. 3,4 saat sonra darbe oldu. Biz ne olduğunu anlamadan kendimizi tam bir kaosun içinde bulduk. Sonrasında darbe dönemi üniversitelileri olarak çok şey yaşadık, gördük ve duyduk. Beni özellikle gücü elinde tutanların kendi yurttaşlarına yaptıkları zulüm, eziyet çok etkiledi. Darbe demek ölüm demektir, işkence demektir, tecavüz demektir. Unutmadık – Unutturmayacağız
(Ufuk Çağa)
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