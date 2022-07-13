“Çevrenizi veya yaşadığınız yeri kirletmeye ne kadar meraklısınız böyle”

“Çevrenizi kirletmeye çok meraklı iseniz evinizden pardon mandıranızdan dışarı çıkmayınız. Biz size yemlerinizi getiririz”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı insanların ne çevrelerine ne de kullandıkları anlara karşı saygı duymadığını dile getirerek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini çok sert bir dille paylaştılar.

Burasının Yeniboğaziçi Belediyesi’ne ait deniz kenarındaki bir cafe & bar olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız, burayı kullanan kişilerin yedikleri içtiklerini masalar üzerinde bırakıp veyahut aşağıya atıp oradan kaçtığını söylediler.

“Bu manzara ile hergün karşılaşıyoruz. Ey bu pislikleri yaratan kendini insan diye tabir eden nesneler. Ne belediye çalışanları sizin uşağınızdır ne de sizin böyle sürekli çevre kirliliği yaratma hakkınız vardır” diyen duyarlı vatandaşlarımız, herkesin çevresine karşı biraz daha saygılı olması gerektiğinin altını çizdiler.

Tesisi bu şekilde bırakanlara seslenen duyarlı vatandaşlarımız “Çevrenizi kirletmeye çok meraklı iseniz evinizden pardon mandıranızdan dışarı çıkmayınız. Biz size yemlerinizi getiririz” diyerek sert bir dil kullandılar..



