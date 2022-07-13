Düşündüren bir paylaşım





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde her geçen gün yükselen ürün fiyatlarının özellikle asgari ücretle çalışan aileleri oldukça zorladığını ve hatta küçük çocukları olan ailelerin bazı şeylerden çocuklarını mahrum bırakmak zorunda kaldıklarını ifade ederek birarkadaşının yaptığı paylaşımı bizlerle paylaşarak sitem etti.

Vatandaşımız “Statükonun ayıp olan gerçeği. Çocuklar süt içmesin, kola ve bira içsin. Az önce markette bu gerçekle yüz yüze geldim.2.5 lıtre kola 17.50 TL, Efes bira 14.50, Koop süt 1lt 18.75” diye bir paylaşım yapan arkadaşının paylaşımının kendisini çok düşündürdüğünü dile getirdi.

Bir çocuk için sütün hayati önemini bilmeyenin olmadığını belirten vatandaşımız ancak ülkemizde oluşan ekonomik koşulların şu anda bir litre sütün 1 bira veyahut 2,5 litre koladan daha pahallı satılmasına neden olduğuna dikkat çekti.

Bu durumun sürdürülebilir olmadığını söyleyen duyarlı vatandaşımız, hükümet edenlerin özellikle süt gibi insan hayatı için önemli bir gıda maddesi olan şeyleri sübvansiye ederek fiyatını düşürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

