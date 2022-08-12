Bu kafayla gidersek turisti rüyamızda görürüz





Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkemizin ada ülkesi olduğunu ve bu nedenle turizmin büyük önem taşıdığını belirterek ülkeye turist getirmek için yapılan çalışmalara karşın gerek işletmelerin gerekse taksiciler gibi önemli paydaşların turizme darbe vurmamak için çaba sarf etmeleri gerektiğini dile getirerek geçtiğimiz gün şahit olduğu bir olayı bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız “Çatalköy’de bir otelimizin resepsiyonundaydım. Yaklaşan turist kadın St. Hilarion Kalesini ziyaret için görevliden bir taksi çağırmasını istedi. Görevli 50 Euro deyince gözleri büyüdü” diyerek kadının şaşkınlığını anladığını ifade etti.

Larnaka’ya 60 Euro’ya giden taksinin 20 dakikalık yol için 50 Euro istemesinin kabul edilebilir durum olmadığını vurgulayan duyarlı vatandaşımız “bu şekilde 20 dakikalık yol için 20 Euro talep edersek, biz daha çooook turist bekleriz” dedi.

Turistleri yolunacak kaz gibi görürsek gelecekte hiç turist göremeyeceğimizi vurgulayan vatandaşımız bindiğimiz dalı kendi elimizle kesmemek gerektiğine vurgu yaptı.

