Tehlikeli sivrisineklere dikkat

Asya Kaplanı denilen böcek türü vatandaşları canından bezdirdi





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde ailece gittikleri bir gezide başlarından geçen bir olayı anlatarak herkesi dikkatli olmaya davet ettiler.

Sulak bir alanda yapılan gezinti sırasında kendilerini ısıran bir çeşit sivrisinek olan Asya Kaplanı denilen sivri sinekten küçük bir böceğin kendilerini ısırdığını ve kaşıntıdan dolayı fotoğraflarda görüldüğü gibi her taraflarının kızardığını söylediler.

Bu Asya Kaplanı denilen böcek türünün sulak yerlerde suyun olduğu her yerde çoğaldığını öğrendiklerini söyleyen vatandaşlarımız “Nerdeyse görünmeyecek kadar da küçük ve çok fena yapıyor.. Çok da çabuk çoğalıyorlar” dediler.

Yurt dışından gelen bu fena sinek türünü görmenin bile imkansız olduğunu gündüz değil aksam üzeri olunca ısırdıklarını belirten vatandaşlarımız “ilaçlama şart.. Sadece kızarıklık önleyici krem sürdük, ama kızarıklık baya uzun sürüyor.. Kaşıntı geçse de böyle iz yapıyor” diyerek herkesi bir kez daha dikkatli olmaya davet ettiler.

