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Böyle taşıma mı olur?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, bize gönderdikleri fotoğrafla geçtiğimiz gün Girne’de şahit oldukları bu mucize olayı paylaşarak görüşlerini dile getirdiler.

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Böyle taşıma mı olur?
 
 
 
Ülkemizde sürücülerin ve bilhassa taşımacılık yapan kişilerin inanılmaz olayları başarmadaki yeteneklerine hayran kaldıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Fotoğrafta görülen kamyonet oldukça fazla yükü taşıyarak rekor kırmak istiyordur herhalde. Zira taşınması imkansız bir yükü Girne caddelerinde taşımakta” diyen vatandaşımız fotoğrafta görüldüğü gibi torbaların kamyonetten düşmesine ramak kaldığını kaydettiler.
Bu olayda birilerinin başına bir şey gelmediyse Allah koruduğunu söyleyen vatandaşımız “Bu gibi yüklü araçların trafikte büyük huzursuzluk yaşattığını sözlerine eklediler.
 
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