Maske, hijyen, mesafe bunlardan da önemli bu virüsün ciddiye alınması. Sil baştan hersey ilk günkü 1 alman turistin pozitif çıkmasından itibaren bu 4 cü Sil baştan. Covid 19 ister mutasyonlu ister mutasyonsuz olsun beklenmedik küstah misafir her an kapınızı çalabilir, evde, işte, plajda, havuzda, doğum günü partisinde, köpük partilerinde, devlet dairesinde kumarhanelerde, barda, büfede, fırında, tezgahta markette, kasaplar, kahvede, cafede, restoranda,

Buradan özelde iskele halkına, genelde güzel ülkem e sesleniyorum. Sağlık kurulu, bakanlar kurulu elbette rehberimiz ancak insan ilk önce kendi rehberi kendi gemisinin kaptanı, lütfen önce kendinizi sonra ailenizi ve çevrenizi koruyun.

Bir aşı

Bir maske

Bir mesafe

Bir damla kolonya yada sabunlu ilaçlı su

(Bilal Dericioğlu)



Bir şeyi merak ettim.

Aşılanmak korur ama bulaşmaya engel denir deniliyor.

O zaman çift aşılılara PCR testi neden 7 gün geçerli de çift aşılı olmayanlara PCR testi 3 gün geçerli?

Bunun bir izahı var mı?

(Ahmet Özsoy)



Elektrik kurumunda sayaç yok, bakan diyor test alacak paramız yok, hastahanede yeterli personel yok ama öyle hava yarattılar sanki milli gelir 40 bin dolar.

(Emirali Tatlıdil)





Dün akşam duygu dolu bir gece yaşadık...

Lefkoşa ara bölgede, Dayanışma evi desteği ve Cyprus Film Archive işbirliği ile, belgesel filmimiz Süt Babam, covid-19 tedbirleri gereği, mütevazi bir organizasyonla ilk kez izleyici ile buluştu..

Film boyunca arkamdan, sağımdan solumdan duyduğum içten içe ağlayan konukların sesleri arasında filmi izlerken, bu gözyaşlarının, aslında, insanlığın, dostluğun ve barışın bu adada nekadar çok yara aldığını ve bu tahribatın ruhumuzda ne kadar çok derin yaralar açtığının en somut örneğiydi...

Aksam orada Kıbrıslıtürk yoktu

Akşam orada Kıbrıslırum da yoktu.

Sadece Kıbrıslılar vardı.

Gözyaşları, Kıbrısımız için aktı akşam aslında.....

Ağlamak, hüzünlenmek, yüzleşmeyi de beraberinde getirecektir diye düşünüyorum..

(Cemal Yıldırım)



Ciglos'da 4 gencimizin ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili yayınlanan meclis raporu yargıya taşındı mı?

(Göktürk Ötüken)





160 vaka, her gün 20 20 artıyor vaka sayısı. Yoğun bakımda hasta sayısı 7 oldu... Olayın ciddiyetinde değiliz. Vatandaş uymuyorsa, devreye denetim ve devlet otoritesi girmeli ama...Nerde? Herkes Maraş'ta...

(Hüseyin Ekmekçi)





Meraktan soruyorum

Benim mesleğim yapıcılıktır Maraş’ta yollar asfaltlandı da 47 yıldır her şeyiyle hurda olan alt yapısı iflâs eden bir şehir yarın gerek kanalizasyon, elektrik, telefon, su hatları yenilenecekse bunlar yapılmadan niye yollar alelacele döküldü yoksa her zaman yaptığımız gibi yapılanı bozmak mı olacak?.

(Ulus Çomunoğlu)