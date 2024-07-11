Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, yaz aylarının en sıcak günlerini yaşadığımız bugünlerde serinlemek için birçok şey yaptıklarını ancak eskiden serinlemek için yedikleri meyvelerden olan babutsayı bulamadıkları için çok üzgün olduklarını dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Özellikle yaz aylarının en güzel meyveleri arasında olan ve serinlemek adına buzluktan çıkarılarak yenilen babutsayı artık bulamaz olduklarını söyleyen vatandaşlarımız “Geçmişte neredeyse her köşe başında bulunan babutsa ağaçlarının teker teker kuruması sonucunda şimdilerde babutsayı mumla arar olduk.” dediler.

Son 4-5 yıl için ülkede görülen babutsa biti hastalığının neredeyse ülkenin her tarafından bulunan babutsayı kuruttuğunu duyduklarını söyleyen vatandaşlarımız “Babutsayı artık rüyalarımızda görür olduk. Umarız en kısa zamanda bu babutsa hastalığına karşı önlem alınır ve babutsalar ülkemizde yeniden çoğalır” diyerek sözlerini tamamladılar.

