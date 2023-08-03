Kemal Elektrikçi, Şampiyon Melekler için koşacak

Kemal Elektrikçi 6 Ağustos Pazar günü, bugüne kadar koşulmayan Lefkoşa-Gazimağusa arasındaki 67 km’lik parkuru koşarak, Melekler Takımı için açılan projeye yapılacak bağışlara ve adli sürece dikkat çekmeyi hedefliyor

Atletizm alanında önemli başarılarıyla bilinen sporcu Kemal Elektrikçi, Şampiyon Melekler için Lefkoşa’dan Mağusa’ya koşacak.

Şampiyon Melekler’in hayatını kaybetmesinin üzerinden 6 ay geçmesi ve farkındalık yaratmak için düzenlenecek Koşu, Kuzey Kıbrıs Türkcell’in katkılarıyla gerçekleştirilecek. 6 Ağustos Pazar sabahı saat 05:00’de Lefkoşa Atatürk Stadyumu’ndan koşuya başlayacak olan Elektrikçi, koşusunu Şampiyon Meleklerin okulu Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde tamamlayacak. Koşunun sonunda Şampiyon Melekler’in aileleri tarafından karşılanacak olan Elektrikçi’ye plaket takdim edilecek.

