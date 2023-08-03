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Kemal Elektrikçi, Şampiyon Melekler için koşacak

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Kemal Elektrikçi 6 Ağustos Pazar günü, bugüne kadar koşulmayan Lefkoşa-Gazimağusa arasındaki 67 km’lik parkuru koşarak, Melekler Takımı için açılan projeye yapılacak bağışlara ve adli sürece dikkat çekmeyi hedefliyor

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Kemal Elektrikçi, Şampiyon Melekler için koşacak
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Atletizm alanında önemli başarılarıyla bilinen sporcu Kemal Elektrikçi, Şampiyon Melekler için Lefkoşa’dan Mağusa’ya koşacak.
Şampiyon Melekler’in hayatını kaybetmesinin üzerinden 6 ay geçmesi ve farkındalık yaratmak için düzenlenecek Koşu, Kuzey Kıbrıs Türkcell’in katkılarıyla gerçekleştirilecek. 6 Ağustos Pazar sabahı saat 05:00’de Lefkoşa Atatürk Stadyumu’ndan koşuya başlayacak olan Elektrikçi, koşusunu Şampiyon Meleklerin okulu Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde tamamlayacak. Koşunun sonunda Şampiyon Melekler’in aileleri tarafından karşılanacak olan Elektrikçi’ye plaket takdim edilecek.
 
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