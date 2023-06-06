Genç atletlerimizden Türkiye’de önemli başarı

Bursa'da gerçekleşen Türkiye Okullararası Erkekler Atletizm Şampiyonası'nda, Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencisi Hadison Funuie Achiri Kenge ve Şehit Turgut Ortaokulu öğrencisi Bartu Güzel büyük bir başarı elde etti.
Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencisi Hadison Funuie Achiri Kenge mücadele ettiği 60 metre Küçük Erkek kategorisinde harika bir performans sergileyerek Türkiye şampiyonu oldu. 7.83 derecesiyle rekor kıran Hadison, rakiplerini geride bırakarak zirveye ulaştı.
Şehit Turgut Ortaokulu öğrencisi Bartu Güzel de 60 metre Yıldız Erkek kategorisinde Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. 7.44 derecesiyle şampiyonluğa ulaşan Güzel, rakiplerini geride bırakarak büyük bir zafer elde etti.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da öğrencilerin elde ettiği bu önemli başarı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, Hadison ve Bartu'yu tebrik etti.
Öğrencilerin gösterdikleri üstün performans ve elde ettikleri başarıların, hem kendileri hem de Kıbrıs Türk toplumu adına gurur verici bir olay olduğunu belirten Çavuşoğlu, genç sporcuların gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi.
Çavuşoğlu, elde edilen bu büyük başarının kendilerini mutlu ettiğini de dile getirerek, öğrencilere verilecek desteğin genç sporcuların motivasyonunu artıracağına dikkat çekti.
Çavuşoğlu mesajının sonunda Hadison ve Bartu'yu bir kez daha tebrik etti ve gelecekte daha nice büyük başarılara imza atarak Kıbrıs Türkü’nü gururlandırmaya devam etmelerini temenni etti.
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