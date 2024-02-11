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Buse, Balkan dördüncüsü

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Buse, Balkan dördüncüsü
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Atletizmde 28. Balkan Salon Şampiyonası cumartesi günü İstanbul’da yapılırken KKTC Atletizm Federasyonu Milli atleti Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada dördüncü oldu.
İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşen şampiyonada 21 farklı ülkeden toplam 241 sporcu mücadele etti.
Olimpiyat kotası arayan sporcumuz Buse Savaşkan,Türkiye adına yarıştığı kadınlar yüksek atlama branşında 1.80’lik derecesiyle yarışmayı dördüncü sırada tamamlayarak madalyayı kaçırdı.
Buse, son iki haftalık süreçte Fransa (iki kez), Almanya, İtalya ve Türkiye olmak üzere dört farklı ülkede yarışmalara çıkarken, sporcumuz hem yolculuk ve hem de yoğun yarış temposundan dolayı bu organizasyonda istediği performansı sergileyemedi.
 
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