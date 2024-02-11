AKSA liglerinde 18. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Çetinkaya – Pera L. G. Birliği: 1 – 1
Tremeşeli H. Dumlupınar – K. Kaymaklı: 3 – 0
Doğan T. Birliği – Mağusa T. Gücü: 1 – 2
Yeniboğaziçi – Yenicami: 0 – 2
Cihangir – A. Yeşilova : 3 – 1
Lefke – Türk Ocağı. 3 – 0
CB Gençlik Gücü – Göçmenköy: 1 – 1
Miracle Karşıyaka – Mesarya: 4 – 0
AKSA BİRİNCİ LİG
M. Değirmenlik – Gönyeli: 2 – 0
Hamitköy – Yalova : 2 – 2
Düzkaya – Esentepe: 3 – 1
M. Hacıali Yılmazköy – Girne Halk Evi: 3 – 1
Geçitkale – Lapta: 4 – 1
Binatlı – Mormenekşe: 3 – 0
Ünimar Maraş – Baf Ülkü Yurdu: 1 – 0
Ozanköy – Dem’s C. Çanakkale: 0 – 2
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