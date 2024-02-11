banner913
banner932
Dumlupınar’ın affı yok
Dumlupınar’ın affı yok
65 0
Meteorolojiden toz uyarısı…
Meteorolojiden toz uyarısı…
32 0
 
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
23 0
Meteoroloji raporu... Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında…
Meteoroloji raporu... Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında…
147 0
Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
23 0
Kamuda yetkili üç sendika Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyarı grevi yapacak
Kamuda yetkili üç sendika Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyarı grevi yapacak
20 0
Uçaklarda yeni dönem 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak'
Uçaklarda yeni dönem 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak'
2.3B 0
banner1012
banner985

AKSA liglerinde 18. Hafta sonuçları

banner974
AKSA liglerinde 18. Hafta sonuçları
banner971
AKSA SÜPER LİG
Çetinkaya – Pera L. G. Birliği: 1 – 1
Tremeşeli H. Dumlupınar – K. Kaymaklı: 3 – 0
Doğan T. Birliği – Mağusa T. Gücü: 1 – 2
Yeniboğaziçi – Yenicami: 0 – 2 
Cihangir – A. Yeşilova : 3 – 1
Lefke – Türk Ocağı. 3 – 0
CB Gençlik Gücü – Göçmenköy: 1 – 1
Miracle Karşıyaka – Mesarya: 4 – 0  
 
AKSA BİRİNCİ LİG
M. Değirmenlik – Gönyeli: 2 – 0
Hamitköy – Yalova : 2 – 2
Düzkaya – Esentepe: 3 – 1
M. Hacıali Yılmazköy – Girne Halk Evi: 3 – 1
Geçitkale – Lapta: 4 – 1
Binatlı – Mormenekşe: 3 – 0
Ünimar Maraş – Baf Ülkü Yurdu: 1 – 0
Ozanköy – Dem’s C. Çanakkale: 0 – 2
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.