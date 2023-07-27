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Başbakan Üstel, Taygun ve Doğa’yı kabul etti

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Başbakan Üstel, Taygun ve Doğa’yı kabul etti
Başbakan Ünal Üstel, başarılı atletler Taygun Artan Özcihan ve Doğa Erek’i kabul ederek, görüştü. Başbakan Ünal Üstel, ülkemizin milli atletleri Taygun Artan Özcihan ve Doğa Erek’i kabul ederek elde ettikleri başarılarından dolayı kutlayarak iki başarılı sporcuyu ödüllendirdi.
Kabulde Başbakanlık müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’da hazır bulundu. Kabulde kısa bir konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, “Hem Taygun’un hem de Doğa’nın ülkemizi onurlandıran başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İki sporcunun azim ve başarısının daim olmasını dilerim” dedi.
 
 
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