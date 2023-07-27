Vedat Kaner Easy League tamamlandı

Vedat Kaner Easy League’de 11 takım, Vedat Kaner Junior Easy League’de ise 16 takımın mücadelesine sahne olan organizasyonda Junior League’de 52 maç ve Easy League’de 46 maç, toplamda 98 maç oynandı

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Vedat Kaner Vakfı katkıları ile organize ettiği Vedat Kaner Easy League ile Vedat Kaner Junior Easy League kapanış maçı ile tamamlandı. 8 hafta süren organizasyon 11 yaş altı ve 13 yaş altı çocukların skor rekabetinden uzak, keyifli ve öğretici bir basketbol dönemi geçirmelerini sağladı.

27 TAKIM, 350 SPORCU VE 98 MAÇ

Vedat Kaner Easy League’de 11 takım, Vedat Kaner Junior Easy League’de ise 16 takımın mücadelesine sahne olan organizasyonda Junior League’de 52 maç ve Easy League’de 46 maç, toplamda 98 maç oynandı. 27 takımda yer alan 350 civarında sporcu süre alarak basketbolun keyfini yaşadı. 22 Haziran’dan itibaren oynanan maçlarda 11’i yeni hakem olmak üzere 20 hakem düdük çaldı. 22 farklı antrenörün de görev aldığı organizasyona aileler de büyük ilgi gösterdi.

TÜM SPORCULARA MADALYALARI VERİLDİ

Soyer Aksu ile Akdeniz arasındaki kapanış maçı ile tamamlanan turnuva sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Rekabet ortamından uzakta, şampiyon belirlenmeyen turnuva sonunda tüm sporcular yanında, görev alan hakemlere ve koçlara madalya takdimi KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, Vedat Kaner Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Kaan Kaner, Mütevelli Heyeti Üyesi Didem Kaner ve vakıfla federasyon yöneticileri tarafından verildi.

FARİSOĞLU: 5 HAFTALIK SÜREDE 98 MAÇ YAPILDI, BU BİR REKORDUR

KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan organizasyonun sorumlusu Ateş Farisoğlu ise yaptığı açıklamada, memnun ve mutlu olduklarını ifade ederek, “Basketbolu ne kadar küçük yaş grubuna indirirsek, üst yapıya daha kaliteli, bilinçli ve eğitimli sporcular çıkarabiliriz” dedi.

Kurallar gereği tüm sporcuların oynama fırsatı bulduğunu, mücadele içine girdiğini belirten Farisoğlu, ailelerin ilgisinin de üst düzeyde olduğunu, büyükler kategorisinden daha fazla seyirci ile maçların oynandığını belirtti.

“Üst yapılarda görev alamayan koçlarımız bu maçlarda kendilerini ispatladılar, 11 yeni hakemimiz bu maçlarda görev aldı ve kendilerini üst kategorilere hazırladı” diyen Farisoğlu, 5 haftalık bir sürede 98 maç yapıldığını, bunun da bir rekor olduğunu dile getirdi.

DİDEM KANER: FEDERASYON İLE BU İŞBİRLİĞİNİ DEVAM ETTİRMEK ARZUSUNDAYIZ

Vedat Kaner Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Didem Kaner ise basketbolun içinden gelen bir aile olarak bu alandaki çocuklara dokunmaktan son derece memnun olduklarını ifade ederek, organizasyonun çok güzel geçtiğini ve izledikleri maçlardan büyük keyif aldıklarını belirtti.

Kendilerinin oynadığı dönemdeki çocukların şimdi kendi evlatlarını izlemek için maçlara geldiğini görüdüklerini ve çok duygulandıklarını dile getiren Kaner, “Ailelerin ilgisi çok iyiydi, çocukların üzerinde stres olmadan tümünün oynaması da önemliydi. Çok kabiliyetli çocuklar da gördük” dedi.

Didem Kaner, Basketbol Federasyonu bu işbirliğini devam ettirmeyi arzu ettiklerini de belirterek, çocuklarımızın dışa açılmasını ve Erten Gazi gibi başarılı sporcularımızın sayısının artmasını temenni etti.

