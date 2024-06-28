Ada Kafa artık rekortmen

Ada Kafa, Ankara’da düzenlenen Kulüpler 16 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda yeni KKTC U16 800 metre rekorunu kırdı

Ankara’da 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenen Kulüpler 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda Yüksel Spor Kulübü adına yarışan KKTC Atletizm Federasyonu atleti Ada Kafa, 2:21.99 derecesi ile 800 metrede üçüncülük elde etti.Ada Kafa aynı zamanda bu derecesi ile U16 800 metre rekorunun da sahibi oldu.Ada Kafa’nın antrenörü Hasan Maydon elde edilen başarı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Ada rekora çok yakın dereceler elde etmişti, bugün rekortmen olarak KKTC Atletizm Federasyonu'nu ve beni gururlandırmıştır” dedi. “Sporcumun daha nice başarılar elde edeceğini görebiliyorum” diyen Maydon, “Ada'yı tebrik ediyorum ve federasyon yönetimi ve başkanımızın yakın ilgi alakasından dolayı da onlara da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ise “Kapalı spor salonunda, fırtınalı kış günlerinde spor yapan atletimizin çok başarılı olacağını antrenörü de, ben de biliyordum” dedi. Sakallı, “Ada ve diğer milli takım atletlerimizin hepsine fırsat tanınırsa hepsinin çok büyük başarılara imza atacağına eminim. Ada'nın rekor kırması ve U16 800 metre rekortmeni olmasını kutlar, başarılarının devamını dilerim. Antrenörü Hasan Maydon'u kutlar tebrik ederim" açıklamasını yaptı.