Yürekler ağza geldi

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Önder Alış-Veriş Merkezi önünde sürat ve dikkatsizlik sonucu az önce yaşanan kazada yürekler ağza gelirken 2 kişi yaralandı.Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde (Sosyal Sigortalar Dairesi önünde) 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Kaza sonucunda GA458 plakalı araçta bulunan sürücü ve yolcunun yaralandığı bildirildi.