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Yürekler ağza geldi

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Yürekler ağza geldi
Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Önder Alış-Veriş Merkezi önünde sürat ve dikkatsizlik sonucu az önce yaşanan kazada yürekler ağza gelirken 2 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde (Sosyal Sigortalar Dairesi önünde) 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucunda GA458 plakalı araçta bulunan sürücü ve yolcunun yaralandığı bildirildi.
 
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