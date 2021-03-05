Yürekler ağza geldi

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Önder Alış-Veriş Merkezi önünde sürat ve dikkatsizlik sonucu az önce yaşanan kazada yürekler ağza gelirken 2 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde (Sosyal Sigortalar Dairesi önünde) 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaza sonucunda GA458 plakalı araçta bulunan sürücü ve yolcunun yaralandığı bildirildi.
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