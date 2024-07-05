Yollara bir genç kurban daha

Karpaz -Yenierenköy yolunda meydana gelen kazada bir motorlu genç hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 20:00 sıralarında, Karpaz-Yenierenköy Yolu köy içerisinde, süt fabrikası önünde meydana gelen trafik kazası sonucu ağır şekilde yararlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Münür EKŞİ (E-20), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmekte.
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