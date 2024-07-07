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Yoldan çıkıp ağaca çarpan araç yandı

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Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda 26 yaşındaki Resul Furkan Acu’nun kullandığı araç yoldan çıkarak ağaca çarptı, ardından alev alarak tamamen yandı

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Yoldan çıkıp ağaca çarpan araç yandı
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Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun Korkuteli civarında dün akşam üstü meydana gelen kazada, 26 yaşındaki Resul Furkan Acu’nun kullandığı araç yoldan çıkarak ağaca çarptı, ardından alev alarak tamamen yandı.
Kazada ve yangında yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, Resul Furkan Acu (E-26) yönetimindeki EY 090 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrettiği sırada, Korkuteli bölgesine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Acu’nun aracı bir akasya ağacına çarptıktan sonra boş arazi içinde durdu.
Kaza sonrası EY 090 plakalı aracın muhtemelen elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu alev alarak tamamen yandı, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü kaydedildi.
 
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