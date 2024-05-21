Yine iş kazası: 1 kişi yaralı

Girne'deki bir eğlence mekânında çalışan Caner Otaz (E-31) dün ses ve ışık sistemlerinin kurulumunu yaparken iskele üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Otaz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

