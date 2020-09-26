Yan devrilerek durabildi

Ortaköy'de dün meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı



Ortaköy'de öğle saatlerinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı

Dün saat 13:45 sıralarında, Ortaköy’de 26 yaşındaki Bilal Sıddıqui Rawalpındı yönetimindeki DT 383 plakalı araç ile Şht Astsb Bayram Gümüş Sokak boyunca doğu istikametine doğru seyrettiği sırada kavşağa geldiği zaman durmayıp, Şht Adnan Sipahi Sokağına dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada Şht Adnan Sipahi Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden 29 yaşındaki Ekin Sümer yönetimindeki PM 529 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar

Çarpışmanın etkisi ile PM 529 plakalı araç sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

