Misafirliğe gittiği evden takı çaldı

Mağusa’da misafir olarak gittiği evin yatak odasından hırsızlık yaptığı tespit edilen Rahme Hürses tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı





Mağusa’da misafir olarak gittiği arkadaşının evinin yatak odasından Gülşah Özarman’a ait gümüş takıları sirkat eden Rahme Hürses tutuklandı. Yatak odasına kurulan güvenlik kameralarına yakalanarak tespit edilen zanlı Hürses, “İkametgahtan sirkat” suçlaması ile ilgili dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, yeni başlatılan soruşturma nedeni ile zanlı Hürses’in 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.



ÇALINAN EŞYALAR EVİNDE BULUNDU

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Çebi mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Rahme Hürses’in 24 Eylül 2020 tarihinde arkadaşı Gülşah Özarman’a ait evde misafir olarak bulunduğu esnada, evin yatak odasından Gülşah Özarman’a ait 1 adet gümüş kolye, 1 çift gümüş küpe, 1 adet gümüş kolye ucu ve 1 adet gümüş yüzüğü sirkat ettiğini açıkladı.

Zanlının ayni gün kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını belirten Çebi, zanlının evinde yapılan aramada sirkat edilen takıların bulunduğunu açıkladı.

Müştekinin evinden 2020 yılı Şubat ve Mart ayları içerisinde de birçok değerli ziynet eşyasının sirkat edildiğini belirten Çebi, müştekinin bu durumdan rahatsız olması üzerine yatak odasına kamera yerleştirdiğini ve zanlının yatak odasından konu eşyaları sirkat ederken tespit edildiğini kaydetti.

Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ve zanlının daha önceden meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili bağlantısının olup olmadığının da araştırılacağını ifade eden Çebi, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.



