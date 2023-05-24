Ucuz atlattılar

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Lefkoşa-İskele Anayolu'nun Geçitkale kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü korkuluklarına çarparak dere yatağına düşmesi sonucunda yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 13.45 sıralarında Lefkoşa-İskele Anayolu üzerinde, 41 yaşındaki Fatma TEKGÖZ, yönetimindeki GA 219 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Geçitkale Camisi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek köprünün beton korkuluklarına çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düşmesiyle yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Fatma TEKGÖZ ve araçta yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki Mikail AYDIN kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındılar. Soruşturma devam etmekte.
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