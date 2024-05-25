Trafik denetimlerinde dün 458 sürücü rapor edildi

2 sürücü tutuklandı, 35 araç trafikten men edildi

Polis trafik ekiplerinin dün ülke genelindeki trafik denetimlerinde kontrol ettiği 2 bin 25 araç sürücüsünden 458’i çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken 2 sürücü tutuklandı. Polis, 35 aracı ise trafikten men etti.



-Direksiyon başında cep telefonu kullanmak en yaygın suç

Polis basın bülteninde yer alan bilgilere göre, rapor edilen sürücülerden 179’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerden 173’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 118’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

