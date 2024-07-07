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Trafik denetimlerinde 418 sürücü rapor edildi

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Trafik denetimlerinde 418 sürücü rapor edildi
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Ülke genelinde dün, trafik ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 489 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından dolayı 398 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, bir sürücü tutuklandı ve 57 araç trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçları şöyle:
“181’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 33’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 25’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 21’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,  14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü motosiklette seyir halindeyken koruyucu başlık takmamak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 105’i diğer trafik suçları.”
 
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