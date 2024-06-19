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Trafik denetimlerinde 244 sürücü rapor edildi

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Trafik denetimlerinde 244 sürücü rapor edildi
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KKTC genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 244 trafik suçunun rapor edildiği bildirildi.
Denetimlerde 1 sürücü tutuklanırken ve 42 araç da trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçlarının 139’u yasal hız sınırı üzerinde süratli, 38’i alkollü içki tesiri altında, 11’i emniyet kemeri takmadan, 6’sı sigortasız, 1’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 41’i diğer trafik suçlarından oluştu.
 
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