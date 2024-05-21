Suç ortağı yakalandı, beş kişi aranıyor

Lefkoşa'da silah ve mermilerle yakalanan Türkmenistanlı iki kişinin suç ortağı olduğu düşünülen Halil Kayalar da tutuklandı, olayla ilgili aranan kişi sayısı ise 5'e çıktı

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekiplerince yapılan operasyon neticesinde silahla yakalanan Türkmenistanlı Babajan Ergeshev ile Babajan Hudayberdiyev’in suç ortağı olduğu düşünülen Halil Kayalar da tutuklandı. Zanlı dün ek süre talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis çavuşu, 5 Mayıs 2024 tarihinde saat 01.00 raddelerinde, Lefkoşa'da üzerinde faaliyet göstermekte bir marketin oto parkında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde zanlı Babajan Ergeshev tarafından, zanlı Babajan Hudayberdiyev’e verilen bir adet seri numarası olmayan 9 mm çapında Sig Sauer marka tabanca, şarjörü ve şarjör içerisinde 4 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek zanlıların suçüstü gereğince tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Babajan Ergeshev’in emare tabancayı kendisine gönderilen konum üzerine Yeşilköy’de temin etmiş olduğu yerin tespit edilerek fotoğraflandığını belirtti. Polis Çavuşu, mesele ile ilgili olarak zanlıların kabul niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, aranan şahıs sayısının 5 kişiye çıktığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Ergeshev’in emare tabancayı alması için konum gönderen şahıs olduğu iddia edilen Kayalar’ın soruşturma maksatlı tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 2 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

