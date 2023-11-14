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Son bir haftada 3 bin 81 araç sürücüsü rapor edildi

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Son bir haftada 3 bin 81 araç sürücüsü rapor edildi
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KKTC’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 62 trafik kazasında, 21 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 62 trafik kazasının 14’ü yaralanmayla, 48’i de hasarla sonuçlanırken, yaralanmayla neticelenen kazalarda 21 kişi yaralandı.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının sebepleri; süratli araç kullanmak (20) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (12), yakın takip (10) ve diğer etkenler (7) olarak belirlendi.
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3 milyon 645 bin 650 TL olarak açıklanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:
“Lefkoşa 22, Gazimağusa 10, Girne 15, Güzelyurt 9 ve İskele 6”

Trafik denetimleri

Öte yandan ülke genelinde 6-12 Kasım tarihleri arasında polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde, toplam 13 bin 7 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 3 bin 81 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Süratin ilk sırada geldiği suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat (789), seyir halindeyken cep telefonu kullanmak (285), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (200), emniyet kemersiz araç kullanmak (107), trafik levha ve işaretlerine uymamak (92), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (74), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (55), muayenesiz araç kullanmak (54), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (37), trafik ışıklarına uymamak (33), dikkatsiz sürüş (28), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (12), tehlikeli sürüş (9), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (6), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (2) ve 1298 diğer trafik suçları.”
Polis ayrıca toplam 242 aracı trafikten men etti ve 14 sürücüyü ise tutukladı.
 
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