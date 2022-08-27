Polisi darp suçundan tutuklama

Meclis önünde önceki gün yapılan eylemde 38 yaşındaki Muhammet Mevlan Özmen, “polisi darp edip, görevinden men ettiği” suçlamasıyla tutuklandı. Zanlının avukatı, müvekkilinin eylemde boğazının sıkılıp darp edildiğini ve kendisinin de darp raporu alıp polisten şikâyetçi olacağını açıkladı

Belediyeler Yasası’nın Genel Kurul’da görüşüldüğü sırada, Meclis önünde gerçekleşen protestoda eylemci olarak yer alan 38 yaşındaki Muhammet Mevlan Özmen, “polisi darp edip, görevinden men ettiği” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.Zanlının avukatı, müvekkilinin eylemde boğazının sıkılıp darp edildiğini ve kendisinin de darp raporu alıp polisten şikâyetçi olacağını beyan etti.Mahkeme, Özmen’in teminat karşılığında tutuksuz yargılanmasına karar verdi.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Genceri, 24 Ağustos’ta gerçekleşen eylem sırasında, yolu kapatmak için kullanılan polis aracını sürükleyerek kenara çeken eylemcilerin, Dikmen Belediyesi’ne ait kamyonu polisin ve eylemcilerin üzerine sürdüğü iddia edilen şoförün ve kamyona müdahale etmeye çalışan Polis Müfettiş Muavini Mehmet Uysal ile Uysal’ı eylemcilerden kurtarmak adına “makul güç uyguladığı” iddia edilen Polis Müdür Muavini Ali Adalıer ve Müfettiş Muavini Osman Aksulu’yu darp eden eylemcilerin isimlerinin henüz belirlenemediğini aktardı.Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma neticesinde konu olayın meydana geldiği sırada görevli polisleri darp edip, görevlerden men eden şahsın Gayretköy’de sakin 38 yaşındaki Muhammet Mevlan Özmen olduğunun tespit edildiğini belirtti.Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.Zanlının avukatı Şefik Aşcıoğulları, müvekkilinin eylemde boğazının sıkılıp darp edildiğini ve kendisinin de darp raporu alıp polisten şikâyetçi olacağını beyan etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.